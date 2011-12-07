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В Татарстане строитель упал с третьего этажа на бетон

Рабочий сорвался с балки на третьем этаже.

В Татарстане строитель упал с третьего этажа на бетонный пол. Мужчина выжил, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел 10 августа в 11.15. На номер экстренных служб поступило сообщение о том, что в деревне Орел в Лаишевском районе на стройке частного дома упал мужчина.

На месте спасатели установили, что рабочий сорвался с балки на третьем этаже и упал на бетонный пол.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустили пострадавшего вниз и передали медикам «скорой». 

КВ
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