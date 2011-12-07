На поле стадиона «Ак барс Арена» больше не будут проводить никаких мероприятий. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Поле видели, его сложно изменить за 2 дня, на это требуются неделя, месяц, в нашем случайно годы. Поэтому насколько я знаю, было принято решение, что больше на поле стадиона „Ак барс Арена“ не будут проводится никакие мероприятия», — сказал тренер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что «Ак Барс Арена» улучшит состояние поля после критики Слуцкого.

Напомним, что главный тренер «Рубина» раскритиковал качество газона после матча с грозненским «Ахматом».