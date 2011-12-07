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На поле стадиона «Ак барс Арена» больше не будут проводить никаких мероприятий

Леонид Слуцкий заявил, что поле на стадионе «Рубина» до сих пор остается в некачественном состоянии.

На поле стадиона «Ак барс Арена» больше не будут проводить никаких мероприятий. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. 

«Поле видели, его сложно изменить за 2 дня, на это требуются неделя, месяц, в нашем случайно годы. Поэтому насколько я знаю, было принято решение, что больше на поле стадиона „Ак барс Арена“ не будут проводится никакие мероприятия», — сказал тренер. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что «Ак Барс Арена» улучшит состояние поля после критики Слуцкого. 

Напомним, что главный тренер «Рубина» раскритиковал качество газона после матча с грозненским «Ахматом». 

КВ
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