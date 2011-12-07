«Ак Барс Арена» улучшит состояние поля после критики Слуцкого

«Ак Барс Арена» ответила на критику главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и возмущенные комментарии болельщиков казанского клуба в аккаунте спортивного сооружения в Инстаграм. Пресс-служба стадиона опубликовала пост, в котором обратилась к любителям футбола и пообещала улучшить состояние газона, а также разработать план дальнейшего взаимодействия.

«Уважаемые любители футбола, мы вместе с вами переживаем за сложившуюся ситуацию вокруг футбольного поля стадиона. В этой связи сегодня было проведено общее совещание, участниками которого стали представители Министерства спорта РТ, ФК „Рубин“, стадиона „Ак Барс Арена“, а также представители организаций, обслуживающих поле. В ходе общего конструктивного диалога были намечены планы по улучшению состояния поля, а также обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия», — говорится в тексте обращения.

Напомним, что после домашнего матча с «Ахматом» Слуцкий подверг критике поле «Ак Барс Арены», а сам стадион выпустил обращение, в котором утверждал, что клуб, якобы, задолжал задолжал большую сумму денег перед организацией. Болельщики «Рубина», в свою очередь, возмутились линией поведения, избранной Ареной и оставили большое количество негативных комментариев в официальном аккаунте стадиона в Instagram.