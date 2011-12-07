Слуцкий не смог отменить детскую моду: Volga Fashion Week Kids пройдет на «Ак Барс Арене»

Международная неделя моды Volga Fashion Week Kids пройдет в Казани с 26 по 29 августа на стадионе «Ак Барс Арена», но не на самом поле. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили организаторы мероприятия.

«Мы проводим мероприятие не на поле. У нас пройдет мероприятие там же, где и в прошлый раз — в фойе, холле [стадиона]», — рассказали изданию.

Сегодня главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил о том, что было принято решение не проводить нефутбольные мероприятия на «Ак Барс Арене», поскольку это портит газон.

Подробнее о том, что произошло между стадионом и футбольным клубом читайте в нашем материале.