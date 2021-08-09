«Ак Барс Арена» признала претензии к полю, но винит «Рубин»

Поле «Ак Барс Арены» находится в «далеко не идеальном состоянии». Но все проблемы с качеством газона вызваны не массовыми мероприятиями, которые регулярно проводятся на поле, а ошибками обслуживающей организации. На ответ главному тренеру «Рубина» у стадиона ушло 16 часов. Таким мнением с корреспондентом «Казанских ведомостей» поделились в пресс-службе стадиона.

«Нет смысла отрицать, что футбольное поле находится далеко не в идеальном виде. Но какое отношение к этому имеют фотографии, которые в качестве причины этого выложил в своих сетях клуб, мы не понимаем. Да, мы проводим много мероприятий, за счет чего наш стадион живет полноценной жизнью и не является „белым слоном“», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе стадиона отметили, что в плохом качестве арены виноват подрядчик, которого выбрал сам клуб.

«На наш взгляд, подрядчик допускает ошибку за ошибкой при уходе за полем, что приводит к ухудшению его состояния. Наши попытки поменять подрядную организацию блокируются футбольным клубом, который этого подрядчика в свое время и выбрал. Какая в этом логика и почему клуб обвиняет в этом стадион, нам не понятно», — отметили представители «Ак Барс Арены».

Все обвинения в плохом качестве газона манипуляции со стороны клуба. Таким образом, «Рубин» пытается получить «скидку» на выплату долгов за пользование стадионом, считают в пресс-службе арены. По их словам, футбольный клуб задолжал руководству стадиона около 40 млн рублей.

Накануне тренер футбольного клуба «Рубин» раскритиковал состояние футбольного поля «Ак Барс Арены» и обратился к властям республики с просьбой посодействовать в решении этого вопроса.

«Я просто уже не знаю, на каком уровне нужно это говорить, нужно это сообщать. Мы страдаем, и не случайно, что в том году мы огромное количество очков не добрали из-за поля, и на выезде наши показатели гораздо выше, чем дома», — сказал Слуцкий.

Напомним, это не первый случай критики футбольного поля стадиона. Например, в марте 2017 года после матча «Рубина» со «Спартаком» на тот момент тренер казанского клуба Курбан Бердыев назвал поле «огородом» из-за его ужасного состояния.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что лучший бомбардир «Рубина» Джордже Деспотович высказал свое мнение по поводу качества газона на «Ак Барс Арене»