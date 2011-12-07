Собственная выставка вместо диплома и пары в парке: Татарстан оплатит учебу в ведущем вузе страны

Как сэкономить 800 тыс. рублей и стать Master of Art

Грант Президента Республики Татарстан полностью покрывает обучение на очной магистерской программе «Практики кураторства в современном искусстве». Это уникальная для консервативной российской системы образования программа, так как реализуется она на базе кафедры московского Музея современного искусства «Гараж». Кафедра в прямом смысле располагается в одном из зданий музея в парке Горького: там есть студенческие аудитории, архив и библиотека.

Обучение очень недешевое — 800 тыс. рублей в сумме за два года. Но трое счастливчиков смогут стать магистрами бесплатно. Нет никах ограничений по возрасту, нужен только диплом бакалавра или специалиста по любому профилю. Если есть такой на руках, то от гранта вас отделяет буквально два шага — надо подать нужные документы и пройти собеседование. Главное — успеть до 16 августа. А детальную информацию о том, что и куда подавать, вы найдете в наших карточках и на сайте.

Еще одно условие для получения гранта — ассоциировать себя с Татарстаном. Именно такой формулировкой пользуются грантодатели (это, кстати, Фонд «Институт развития городов Республики Татарстан» и Министерство культуры Республики Татарстан). То есть необязательно родиться в республике или проживать в ней сейчас. Главное — отработать после учебы год в учреждении культуры Татарстана. Но найдутся ли достойные места для работы и насколько востребованы такие специалисты? Обо всем по порядку.

В республике не хватает актуальных выставок

Культура обретает новое обличие. Конечно, Национальный музей РТ, галерея «Хазинэ», музей ИЗО РТ и десятки других казанских и районных галерей и музеев всегда были есть и будут. Но эта область сейчас меняется кардинально.

Во-первых, открываются пространства абсолютно нового, московского формата. Одним из первых таких в Казани стал центр современной культуры «Смена». А два года назад в стенах бывшей мебельной фабрики появилось арт-пространство Werk.

Во-вторых, идет масштабная реновация: в старые советские дома культуры постепенно вдыхают новую жизнь. Обновляются помещения, меняются и названия: знакомая аббревиатура ДК трансформируется в КЦ — культурные центры. Так бывший ДК имени Урицкого превратился в КЦ «Московский».

Но сопоставимо ли количество и качество? И всегда ли за яркой оберткой в виде новых площадок, которые стабильно открываются из года в год, скрывается такое же яркое наполнение?

«В Татарстан будут возвращаться универсальные специалисты. Условие получения гранта — отработать в республике не менее одного года после выпуска из магистратуры. Но мы уверены, что они останутся здесь гораздо дольше — республика предоставит много возможностей для профессионального роста и развития современной культуры», — таким мнением поделилась помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Это касается и уличных общественных пространств. Так, все парки, набережные и скверы наполняются жизнью только благодаря культурному программированию. Поэтому активные специалисты, которые готовы взять на себя организацию инсталляций, лекций и других мероприятий, нужны в каждом районе республики.

Кто такой арт-менеджер

Но кто будет заниматься этими проектами? Это должен быть человек, который, с одной стороны, разбирается в искусстве, а с другой — умеет распоряжаться бюджетом. Иными словами, это человек, который может подружить искусство и бизнес, и это арт-менеджер.

«Кто такой арт-менеджер?», — такой вопрос мы задали Айгуль Давлетшиной — арт-менеджеру (закончила магистратуру в Университете Лондона), соучредителю creeptone media и продюсеру TAT CULT FEST. Ее команда занимается масштабным проектом — реновацией театра Камала.

«Да, есть образование в сфере менеджмента — MBA, предположим. Но у культурного менеджмента своя специфика. Во главе угла культурных проектов чаще всего не получение прибыли (или не только получение прибыли). Мы имеем дело с множеством сложных материй и понятий: искусство, художник — в широком смысле слова как „творец“ или „творцы“, зрители, критика», — поделилась Айгуль.

«На мой взгляд, кураторы и арт-менеджеры — это универсальные бойцы, которые должны быть профессионалами одновременно в разных сферах: от истории искусства и его актуальной проблематики до вопросов юридического сопровождения и логистики. Это связующие звенья между многими параллельными процессами: с одной стороны, они обладают чутким к искусству глазом, с другой — умеют решать нетривиальные менеджерские задачи, находить подходы к совершенно разным людям и при этом не забывают отстаивать интересы художников», — так охарактеризовала кураторов и арт-менеджеров Зилия Хуснуллина.

Ранее она выучилась на музеолога в КФУ, а в этом году уже закончила магистратуру по направлению, на которое сейчас выделен грант. Кстати, выставку нашей землячки прямо сейчас можно посмотреть в Дарвиновском музее в Москве.

Как выглядит экспериментальное и нетипичное для России обучение

Чтобы узнать, в чем «инновационность и экспериментальность» программы (о чем заявлено на официальном сайте), мы пообщались с еще одной жительницей Казани, которая сейчас учится в этой же магистратуре. Дана Авраменко выучилась на культуролога в столице Татарстана и далее хотела изучать историю искусств, но не нашла подходящих учебных программ в Казани и решила поступать в «Вышку».

«Программа делает большой упор на практику. Меня очень подкупило, что дипломным проектом будет выставка на одной из площадок Москвы. То есть мы сразу погружаемся в среду и становимся полноправными участниками процесса, и это очень важно», — рассказала Дана.

Программа на кафедре «Гаража» действительно выходит за рамки привычных лекций и семинаров. Так, за первый год учебы Дана изучила контекст современного искусства Нижнего Новгорода, непосредственно поехав туда; участвовала в открытии выставки; разработала и провела в Москве симпозиум, а сейчас проходит летнюю стажировку.

Учеба в парке Горького, нескучные лекции (есть даже лекции от сотрудников безопасности музея), поездки и знакомства, а также собственная выставка вместо привычного диплома — вот что ждет студентов программы «Практики кураторства в современном искусстве».

Желающие побороться за обучение, а также собственные выставки и фестивали или другие крупные проекты, могут узнать подробности о получении гранта на сайте и отправляйте заявку до 16 августа.