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В Татарстане реконструируют мост через реку Иинку за 134 млн рублей

Ремонтные работы должны завершиться к 20 июля 2022 года.

В Татарстане планируют реконструировать мост через реку Иинку по дороге «Казань-Шемордан» в Пестречинском районе. Бюджету республики работы обойдутся в 134 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. 

Заказчиком проекта выступил Главтатдортранс. Заявки могут быть поданы до 1 сентября 2021 года. Подрядчик также должен выполнить мероприятия по компенсации ущерба наносимого водным биологическим ресурсам.  

«Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, подрядчик обязан их устранить за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов», — сообщается в документе. 

Ранее в Татарстане выделили 41,5 млн рублей на реконструкцию парковки «Международного аэропорта «Казань». 

КВ
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