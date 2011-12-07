В Татарстане реконструируют мост через реку Иинку за 134 млн рублей

В Татарстане планируют реконструировать мост через реку Иинку по дороге «Казань-Шемордан» в Пестречинском районе. Бюджету республики работы обойдутся в 134 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком проекта выступил Главтатдортранс. Заявки могут быть поданы до 1 сентября 2021 года. Подрядчик также должен выполнить мероприятия по компенсации ущерба наносимого водным биологическим ресурсам.

«Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, подрядчик обязан их устранить за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов», — сообщается в документе.

Ранее в Татарстане выделили 41,5 млн рублей на реконструкцию парковки «Международного аэропорта «Казань».