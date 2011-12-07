Лейла Фазлеева: Я голосую за Татарстан, в котором будет жить мой сын

— Я голосую за Татарстан, в котором будет жить мой сын. В Татарстане живут и работают мои родители. Их история тоже связана с Татарстаном. Я голосую, потому что живу здесь, потому что уверена в нашем регионе, — рассказала Лейла Фазлеева. — На сегодняшний день все участки подготовлены с точки зрения безопасности. Процедура голосования проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Также на многих избирательных участках можно привиться против гриппа. Это очень удобно. Врачи советуют сделать прививку именно сейчас, потому что это тот самый период, который позволяет правильно сформировать иммунитет против гриппа.

Также Лейла Ринатовна напомнила, что каждый проголосовавший получает браслет, дающий право посетить большой праздничный концерт, который состоится в Казани 13 сентября на площади у стадиона «Ак Барс Арена». В концерте примут участие звезды российской и татарстанской эстрады.