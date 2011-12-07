Минниханов: Очень важно, чтобы жители города понимали, куда и как мы будем двигаться

Президент РТ Рустам Минниханов предложил властям Казани вынести концепцию развития исторического поселение города на общегородское обсуждение, сообщает ИА «Татар-информ».

«Я предложил представить концепцию на общегородское обсуждение, после этого документ будет утвержден Казанской городской Думой. И если будет желание изменить эту концепцию — будет нужно пройти ту же самую процедуру. Очень важно, чтобы жители города понимали, куда и как мы будем двигаться», — сказал глава республики.

От также отметил, что в основе концепции развития города лежит идея сохранения исторического облика столицы РТ.

Минниханов отметил, что после программы ликвидации ветхого жилья, в центре города значительно уменьшилась плотность населения. Но при застройке «все вопросы этажности, внимательно контролировать возможность появления жилых домов».