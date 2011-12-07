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Минниханов: Очень важно, чтобы жители города понимали, куда и как мы будем двигаться

Глава республики предложил вынести концепцию развития Казани на общегородское обсуждение.

Президент РТ Рустам Минниханов предложил властям Казани вынести концепцию развития исторического поселение города на общегородское обсуждение, сообщает ИА «Татар-информ».

«Я предложил представить концепцию на общегородское обсуждение, после этого документ будет утвержден Казанской городской Думой. И если будет желание изменить эту концепцию — будет нужно пройти ту же самую процедуру. Очень важно, чтобы жители города понимали, куда и как мы будем двигаться», — сказал глава республики.

От также отметил, что в основе концепции развития города лежит идея сохранения исторического облика столицы РТ.

Минниханов отметил, что после программы ликвидации ветхого жилья, в центре города значительно уменьшилась плотность населения. Но при застройке «все вопросы этажности, внимательно контролировать возможность появления жилых домов».

КВ
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