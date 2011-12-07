«Школа - это место, где надо быть тихим...»

Андрей Михеев, 6 лет:

— На школьной линейке был тренер по карате, он рукой сломал две доски! Я бы тоже так хотел. Но заниматься карате не хочу. Еще мне понравилась школьная форма, потому что галстук интересно завязывать, а на брюках застежка необычная! Теперь у меня есть рюкзак — туда можно класть воду, телефон или ключи. На первом уроке мы слушали правила поведения в школе, я запомнил, надо быть тихим, а хочешь что-то спросить — подними руку. На перемене я фотографировал мебель, потому что одноклассников пока не знаю…

Фидана Нурмухамедова, 7 лет:

— В первый день выступали большие девочки, они танцевали какой-то красивый танец. Еще маленькие гимнастки делали упражнения и тоже танцевали для нас. Моя школьная форма мне очень понравилась — на ней пуговки, кружева. Есть два фартука — черный и белый. На самом первом уроке мы рисовали свою семью. Я нарисовала свою сестренку, себя и маму, а на папу места не хватило… Потом мы писали ручкой цифры: 10, 9 и дальше. В моем портфеле много кармашков, можно прятать конфеты мятные и грушевые.

Полина Ершова, 7 лет:

— Праздник мне понравился тем, что звенел колокольчик. Взрослый мальчик держал на плече девочку, а она звонила. Я бы тоже так хотела! Еще мне понравилась школьная форма — красивый фартук и туфли. У меня замечательный рюкзак, там есть разные карманы, туда можно что-то класть, например много игрушек! Первый урок шел слишком долго. Был бы короче — было бы лучше. Учиться не очень хочу, потому что на игру времени меньше остается. Но в школе лучше, чем в садике: тут не надо ложиться спать!

Карим Хузеев, 6 лет:

— Школьная линейка — это такой праздник, когда ты поднимаешься на вторую детскую ступень. Сначала был в садике, потом в школу пришел. Первый урок мне понравился, потому что это был мой первый урок в жизни. Мы рисовали свою семью. Понравилась школьная форма, потому что она понравилась родителям. А что нравится родителям — то нравится и мне. Учиться я хочу, потому что люблю писать, а в школе и надо именно писать!

Дарья Храмова, 7 лет:

— Мне в школе понравилось, мы рисовали, писали буквы и цифры. Теперь у меня есть два фартука, красивая школьная форма с пуговками и украшениями! Учиться я хочу, ведь потом перейду в другой класс. В моем портфеле пенал с ручками, стерка и брелок с мишкой. Тут у меня появились друзья, но по садику все равно скучаю. Только и в школу ходить хочется — здесь весело, учиться интересно, много книжек, а в классе есть доска, где пишут, и парты!

Анюта Принева, 7 лет:

— Школьный праздник удивил. Звучала музыка, нас поздравляли, дарили подарки — книги, тетради и дневник. Дневник у меня уже был дома, но я его успела порвать… Еще понравилась школьная форма. Бабуля пришила на фартук кармашек, туда можно прятать секрет, хоть даже часы. Учиться я хочу. Тут есть друзья, учитель и много интересного. Хочу в будущем стать художником и относить в музей свои рисунки!

Камиль Гайфуллин, 6 лет:

— Первый день в школе прошел отлично. Мы много чего делали, но я не могу сейчас рассказать. Учиться я хочу, чтобы стать строителем. В моем классе с учениками пока не подружился, потому что не знаю, как с ними играть. Школьная форма у меня красивая и модная! Портфель тоже красивый. Там у меня пенал, цветные карандаши и салфетки. В школе самый интересный предмет — физкультура, от занятий спортом можно стать гибким. Меня в школе ничего не удивило, кроме столовой. Там вкусная еда — макароны с котлетками!

Опрос провела Наталия АХМАЕВА