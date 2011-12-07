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Ученые Казанского университета объявили войну американскому клену

По результатам исследований эксперты КФУ разработают рекомендации по борьбе с американским кленом.

Ученые Института экологии и природопользования Казанского федерального университета начали исследования растительности долины реки Степной Зай в пределах Республики Татарстан. Причиной стало обращение компании «Татнефть» за помощью в борьбе с американским кленом, сообщает пресс-служба КФУ.

По результатам исследований эксперты КФУ разработают рекомендации по борьбе с американским кленом. По оценке ученых, спил деревьев и выкорчевывание пней не дает эффективного результата. Мировая практика показывает – с американским кленом, этим деревом-сорняком, борются с помощью гербицидов.  

Но применение химии может негативно отразиться на природе и проживающих здесь микроорганизмах. Самый безопасный способ борьбы с американским кленом – искать природных врагов дерева, уверены казанские ученые. 

КВ
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