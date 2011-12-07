В Буинске откроется новый детсад

Завершено строительство детского сада «АБВГДейка», возведенного по улице Некрасова в Буинске. Дошкольное образовательное учреждение получило заключение Инспекции Госстройнадзора Республики Татарстан о соответствии проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.

Детский сад рассчитан на прием 260 детей. Он соответствует всем новейшим нормам строительства современных детсадов. В двухэтажном здании расположены групповые ячейки с комфортными комнатами для игр, спальнями, раздевалками, буфетом и туалетом. Кроме того, для воспитанников имеются залы для музыкальных и физкультурных занятий. Предусмотрено, что с малышами, имеющими нарушения в дикции речи и произношении, будет проводить специальные занятия логопед. Для приема у этого детского врача оборудован отдельный кабинет.

Стоит отметить, что в Татарстане благодаря поддержке Президента республики Рустама Минниханова в период с 2010 по 2019 год появились 239 новых детсадов на 37 585 мест.

Новый детский сад в Буинске построен в соответствии с программой национального проекта «Демография».