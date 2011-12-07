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В эти выходные в Татарстане ожидается теплая погода

В ночь с 11 на 12 сентября возможны небольшие дожди.

В Татарстане 12 и 13 сентября ожидается теплая и облачная погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

По словам синоптиков, небольшие дожди возможны в ночь с 11 на 12 сентября, однако в выходные погоду в республике будет определять юго-западный антициклон, и существенных осадков не предвидится. 

В субботу, 12 сентября, температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, возможно усиления ветра до 15-20 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +15…+20 градусов.

В воскресенье, 13 сентября, ветер будет слабым, ночью температура опустится до +4…+9 градусов, днем — поднимется до +17…+22 градусов. 

КВ
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