Вакцинация пройдет не на всех избирательных участках Казани

Об этом в ходе пресс-конференции рассказали заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

На 100 тысяч населения в Татарстане приходится 180,5 случая заболевания COVID-19. Под наблюдением остаются 830 человек, имевших контакты с заболевшими. В республике за 9 сентября было сделано 5077 тестов на коронавирус, в целом с начала пандемии таковых проведено 646665.

В аэропорт Казани 9 сентября прибыли 49 воздушных судов, осмотрено 6172 пассажира. Ни у одного из них не было выявлено симптомов инфекционного заболевания. При этом 6 рейсов прибыли из-за рубежа, прилетевшие 1450 пассажиров прошли анкетирование и санитарный контроль. Также 552 из них сдали материалы для теста на коронавирус в здании аэропорта.

Сегодня в республике началось голосование в рамках выборных кампаний разного уровня, включая выборы Президента РТ. Владимир Жаворонков напомнил, что граждане могут пройти вакцинацию от гриппа на избирательных участках, но прививочные пункты организованы не на каждом из них.

— В Казани насчитывается 459 избирательных участков, находящихся по 249 адресам, — прокомментировал замминистра. — На большинстве из них мы будем организовывать вакцинацию. Почему не на каждом? Важно понимать, что вакцинация требует осмотра врача и последующего проведения необходимых манипуляций в определенных условиях. Не всегда на участках есть медицинские кабинеты.

Также Владимир Жаворонков сообщил, что в скором времени у казанских станций метро начнут дежурить машины скорой помощи, в которых граждане также смогут пройти вакцинацию.

— Мы стараемся сделать так, чтобы жители могли вакцинироваться в разное время, — рассказал замминистра. — Поэтому время дежурства бригад будет меняться.