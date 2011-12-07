- Не должно быть голосования во дворах, на лавочках, пеньках. Голосование необходимо проводить только на избирательных участках. Закон есть закон. Избирательный процесс должен идти согласно действующему законодательству, - рассказал кандидат на должность Президента РТ от ЛДПР Владимир Сурчилов. - Мы присутствуем при уникальном событии - единый день голосования длится три дня. С такой ситуацией сталкиваемся впервые. Это усложнит наблюдение за процессом голосования и подсчета голосов. Всего один простой вопрос: где будет находиться избирательная урна ночью, насколько надежно она охраняется?