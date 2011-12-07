Жаворонков: Сделать прививку против гриппа можно почти во всех избирательных участках

Замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков сообщил, что сделать прививку против гриппа можно почти во всех избирательных участках. Об этом передает ИА «Татар-информ».

По словам заместителя министра, вакцинация на участках набирает обороты. Сделать прививку там можно будет во все три дня голосования. При этом он уточнил, что вакцинация будет проходить не на всех объектах. Некоторые для ее проведения не подходят по своим возможностям.

Жаворонков напомнил, что перед прививкой желающего вакцинироваться должен обследовать врач. После, дабы обезопаситься от болезней в сложный эпидемиологический сезон, он посоветовал татарстанцам пройти вакцинацию.