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Путин отметил победу олимпийской чемпионки Марты Мартьяновой

Президент РФ подписал указ о награждении олимпийской чемпионки «Орденом Дружбы».

Сегодня Владимир Путин встретился с российскими победителями и призерами ОИ в Токио. На торжественном мероприятии Президент отдельно отметил триумф спортсменки из Казани.

«Буквально с замиранием сердца болельщики следили и за поединками в фехтовании. Особенно когда, несмотря на травму, в бой вступила Марта Мартьянова — сейчас она мне только об этом рассказывала», — сказал Путин.

Рапиристку назвали «девушкой-героем», а чуть позже Путин подписал указ о награждении олимпийской чемпионки «Орденом Дружбы».

Напомним, что Марта Мартьянова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в составе сборной России по фехтованию.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Марта Мартьянова вышла замуж.

КВ
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