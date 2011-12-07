Путин отметил победу олимпийской чемпионки Марты Мартьяновой

Сегодня Владимир Путин встретился с российскими победителями и призерами ОИ в Токио. На торжественном мероприятии Президент отдельно отметил триумф спортсменки из Казани.

«Буквально с замиранием сердца болельщики следили и за поединками в фехтовании. Особенно когда, несмотря на травму, в бой вступила Марта Мартьянова — сейчас она мне только об этом рассказывала», — сказал Путин.

Рапиристку назвали «девушкой-героем», а чуть позже Путин подписал указ о награждении олимпийской чемпионки «Орденом Дружбы».

Напомним, что Марта Мартьянова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в составе сборной России по фехтованию.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Марта Мартьянова вышла замуж.