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Олимпийская чемпионка по фехтованию Марта Мартьянова вышла замуж

Казанская спортсменка рассказала о торжестве подписчикам в социальных сетях.

Победительница Олимпиады в Токио Марта Мартьянова вышла замуж. Спортсменка выложила сторис в Инстрагра-аккаунте, таким образом поделившим событием с подписчиками.

Ее мужем стал Евгений Ломтев – российский тренер по фехтованию, который совсем недавно завершил карьеру и стал тренером школы олимпийского резерва в Ярославле. Свадьба прошла там же, а предложение спортсменке Евгений сделал еще до Олимпиады.

Напомним, что в поединке против сборной Франции спортсменка получила растяжение, но, несмотря на сильнейшую боль, продолжила бой. После победы Мартьянова покинула стадион на инвалидной коляске. Вместе с ней за сборную России на Олимпиаде также выступили Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова.

КВ
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