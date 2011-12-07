Стартовал второй по счету конкурс управленцев «Лидеры России»

Начался прием заявок на конкурс управленцев «Лидеры России» 2018–2019 годов. Проект реализуется АНО «Россия – страна возможностей» в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.На состоявшейся в Москве пресс-конференции, посвященной старту конкурса, первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко перечислил изменения, внесенные в регламент мероприятия по сравнению с прошлым годом.В частности, теперь участниками состязания могут стать управленцы – граждане любых стран, если они на достаточном уровне владеют русским языком. Это позволит проявить свои менеджерские таланты и быть замеченными соотечественникам, не живущим в России.Кроме того, в этом году к конкурсу в качестве компаний-партнеров присоединяются 20 крупнейших отечественных корпораций. Их ресурсы и возможности будут использованы для выявления и развития управленческих талантов конкурсантов, в том числе и для организации стажировок на их предприятиях. Кроме того, состязающиеся друг с другом управленцы получат доступ к внутрикорпоративным образовательным программам и шанс на предложение работы.Верхняя возрастная планка участия в конкурсе повышена с 50 лет до 55. Очные этапы будут включать больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.Как и в конкурсе 2017–2018 годов, все финалисты получат гранты в размере миллиона рублей на выбранную ими программу обучения. Каждый победитель конкурса получит наставника, некоторые даже будут отобраны для участия в специальной программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Кроме того, победители получат пакет предложений от партнеров.Первый конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018-го. Из 199 тыс. отправивших заявки на участие победителями стали 103 человека. 70 конкурсантов были назначены на различные должности. В частности, трое из них стали заместителями федеральных министров, а еще двое – главами регионов.Дополнительную информацию о конкурсе можно найти на его официальном сайте: лидерыроссии.рф.