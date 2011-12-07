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В Атнинском районе завершен ремонт автодороги

Дорожные рабочие обновили участок в 2 км.
В Татарстане завершен ремонт участка дороги Каменка-Дубьязы-Большая Атня, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Ключевой проблемой для автомобилистов на участке в 2 км была плохая видимость. Поэтому рабочие выпрямили продольный профиль дороги, выполнили устройство новых слоев покрытия, отсыпку обочин и нанесли дорожную разметку.
КВ
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