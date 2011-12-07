Вечерний макияж: создаем образ для похода в театр

На прошлой неделе мы показали, как правильно сделать деловой макияж. На этот раз в центре нашего внимания вечерний макияж. Он идеально подойдет для похода в театр или на выставку. Его основная задача - подчеркнуть черты лица и деликатно скрыть недостатки. Для создания эффектного вечернего образа используют косметику с необычными текстурами. Чтобы лицо выглядело идеально, важно правильно подобрать цвета и текстуру продукта, учитывая особенности освещения и характер мероприятия.Мы попросили визажиста Аллу Воронову показать специально для наших читательниц, как правильно сделать вечерний макияж. Его мы делаем сотруднице нашей редакции Дание.- У Дании тип внешности с низкой контрастностью: светлая кожа и светлые волосы. Ей подойдут не очень яркие тона. Так как вечерний макияж подразумевает более яркое нанесение, здесь главное не перетемнить. Лицо прямоугольной формы, как у нашей модели, надо немного округлить за счет плавного контурирования, - рассказывает Алла. Очищаем, увлажняем, тонируем лицоПеред нанесением макияжа очищаем кожу лица. Для этой цели подойдет любое очищающее средство, например мицеллярная вода. Предварительно наносим увлажняющее средство. Как объяснила визажист, кожа с возрастом теряет влагу. Вечерний макияж подразумевает более плотный тон, и, чтобы не подчеркивать шелушение, нужно дополнительно увлажнить кожу. Используем сияющую базу с вкраплениями мерцания. Следующий этап - нанесение тональной основы. Чтобы тон держался дольше, наносим более плотные текстуры с помощью спонжа. - Мы используем два оттенка тонального крема для того, чтобы немного скорректировать форму лица. На фронтальную зону наносим более светлый тон, а на боковые - потемнее. Создается естественное сияние за счет игры света и тени, - объясняет визажист. - Не стоит бояться при вечернем макияже наносить тон поплотнее. Смотрится очень гармонично. Тональную основу наносим и под глаза, но более тонким слоем. Контурируем лицоВ вечернем макияже контурирование делается ярче, чем в повседневном. Используем не сухую текстуру, а кремовую - она более стойкая. - Тянем контур к носу, смягчаем лицо за счет плавных изгибов. Ведем также в сторону виска, визуально приподнимая лицо. Растушевываем края спонжем. Важно наносить на скулы, а не под них. Для Дании подходит контур шоколадно-серого оттенка. Но не увлекаемся коррекцией: чем больше теней, тем старше становится лицо, - предостерегает читательниц Алла.Немного корректируем и лоб, закругляя углы. В теневые участки в области носа наносим светлый сияющий консилер. Это скроет морщинки и омолодит лицо. Припудриваем сверху легкими движениями для фиксации. После контура настает очередь румян. Их мы наносим на щеки, растушевывая вверх к виску. Берем неяркий оттенок, так как в этом макияже акцент ставится на глаза и губы. Макияж глаз и бровейЧто касается макияжа бровей, то Алла использовала помадку. Ее плюс в том, что она более стойкая. Для прорисовки бровей берем тонкую кисточку. Подбираем оттенок в цвет бровей Дании, чтобы смотрелось максимально естественно. - Здесь одна бровь дугообразная, другая более прямая. Их надо сделать одинаковыми. При возрастном макияже важно помнить, что брови должны быть короче. За счет этого получается естественная подтяжка лица. Рисуем штрихи, имитируя рост волос. Бровь не должна быть очень широкой, иначе это визуально придаст тяжесть. В месте излома делаем более четкую линию, обязательно растушевываем, - рассказывает визажист. Чтобы тени лучше держались, используем базовый цвет. Возьмем неяркий серо-коричневый оттенок кремовых теней. Создаем базу по всему веку, плавно растушевывая. Тени берем матовые, чтобы не подчеркивать морщинки. Алла советует читательницам наносить более темные и интенсивные оттенки по ресничному краю. Нижнему веку тоже даем тень толщиной не менее 5 миллиметров в размер нижнего века, чтобы глаза не казались узкими. В угол глаза наносим более темный оттенок, затемняем внешний угол. Не забываем растушевывать и распределять по ресничному краю. Заходим этим цветом до середины радужки. Чтобы глаз был более объемным, внутренний угол делаем светлее. Наносим на зону радужки и ближе к внутреннему углу глаза тени с мерцанием - с крупными частичками. На нижнее веко также добавляем темный оттенок. Так как базовая линия 5 миллиметров, то сверху делаем линию тоньше - 3 миллиметра - для более мягкого края. Делаем ровный переход к внешнему углу. Прорабатываем ресничный край карандашом черного оттенка для придания ресницам более густого вида. Самое главное - подобрать мягкий карандаш для плавной растушевки. Используем водостойкую тушь во избежание осыпания. По совету визажиста в вечернем макияже ресницы можно прокрасить сильнее. Наклеиваем пучки ресниц в уголки глаз. - Так мы приподнимаем взгляд, он становится более распахнутым, - объясняет Алла. ГубыДополняем вечерний образ нашей модели акцентом на губах. Для того чтобы помада держалась долго, предварительно используем карандаш для губ. Для Дании идеально подошел грязно-розовый оттенок. Контур делаем четким. Придаем объем, рисуя контур чуть выше естественного. Не доводим линию до конца, чтобы губы казались пухлее. Подбираем к оттенку карандаша стойкую матовую помаду. За счет грязного оттенка губы получились не такими яркими, но очень выразительными. Последний штрих в создании вечернего стиля - мы приподняли волосы в элегантную укладку, сделав прикорневой объем.