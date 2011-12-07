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Рустам Минниханов на испытательном полигоне встретился с командой «КАМАЗ-мастер»

В этом году команда «КАМАЗ-мастер» выставляет на гонку «Дакар-2019» четыре совершенно новых спортивных грузовика.
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с командой «КАМАЗ-мастер» перед ее отправкой на международные гонки «Дакар-2019».Традиционная встреча проходит на испытательном полигоне камазовской команды в Тарловке, расположенной возле Набережных Челнов. Сюда прибыла техника, на которой будут выступать камазовские спортсмены.В этом году команда «КАМАЗ-мастер» выставляет на гонку четыре совершенно новых спортивных грузовика. В связи с изменениями в регламенте «Дакара», ограничивающими максимальный объем моторов в грузовом зачете с 2019 года 13 литрами, команде фактически пришлось заново сконструировать машину. Она стала носителем новейших разработок, современных спортивных технологий и тридцатилетнего опыта выступлений команды во внедорожных ралли, пишет ИА "Татар-Информ". 
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