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Более 6,4 тыс. татарстанских предпринимателей получили кредиты на поддержку занятости

Общая сумма кредитов на поддержку занятости составила 13,6 млрд рублей.

Более 6,4 тыс. татарстанских предпринимателей получили кредиты на поддержку занятости на сумму 13,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

Программа льготного кредитования бизнеса под 2% завершилась 1 ноября. Целью программы было оказание помощи компаниям из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также социально ориентированным НКО.

Бизнесмены должны были направить средства на выплату заработной платы сотрудникам, а также на погашение ранее взятых кредитов, в том числе беспроцентного кредита на оплату труда. 

КВ
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