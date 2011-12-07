Более 6,4 тыс. татарстанских предпринимателей получили кредиты на поддержку занятости на сумму 13,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

Программа льготного кредитования бизнеса под 2% завершилась 1 ноября. Целью программы было оказание помощи компаниям из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также социально ориентированным НКО.

Бизнесмены должны были направить средства на выплату заработной платы сотрудникам, а также на погашение ранее взятых кредитов, в том числе беспроцентного кредита на оплату труда.