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Прокуратура Казани требует провести работу со студентами после порчи лифта в доме

Учащиеся разрисовали лифт маркерами и баллончиками с краской.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о требовании прокуратуры провести профилактическую работу после порчи лифта в одном из жилых домов Казани.

Как сообщает ИА «Татар-информ», требование с проведением профилактической работы с участием представителя надзорного ведомства среди студентов направлено в адрес директора КТИТС и ректора КАИ после попадания в сеть видео. На нем пятеро подростков разрисовывали лифт маркерами и баллончиками с краской. На кадрах также видна свастика.

Свою вину юноши признали, а после вернулись, чтобы стереть надписи. Сейчас в отношении них составлены протоколы за мелкое хулиганство и пропаганду нацистской символики.

КВ
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