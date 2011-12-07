Прокуратура РТ проведет проверку по факту издевательства над пятиклассником кадетами казанской школы

Прокуратура Высокогорского района РТ начала проверку по факту издевательства над пятиклассником кадетами казанской школы.

Известно, что ситуация произошла на осенних каникулах в патриотическом лагере в Куркачах. В нем отдыхали кадеты 67-й школы Кировского района Казани. Тогда учащиеся 8-го класса стали избивать пятиклассника и снимать происходящее на телефон.

Как утверждает директор школы, никакого происшествия не было. А по рассказу матери одного из школьников, кадеты находились в нетрезвом состоянии.







