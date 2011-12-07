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В Бугульме задержали молодых людей, укравших в магазине алкоголь

Это было не первое правонарушение злоумышленников.

Вчера в Бугульме сотрудники органов правопорядка задержали молодых людей, подозреваемых в краже нескольких бутылок алкогольных напитков в магазине на улице Ненастина, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Просмотрев видеозаписи случившегося, правоохранители узнали злоумышленников, которые неоднократно оказывались в поле зрения полиции из-за мелких краж.

В итоге молодые люди были найдены и задержаны. При этом они успели употребить часть алкоголя. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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