«Возьмемся за руки, друзья!»: фестиваль помогает осуществлять мечты

История фестиваля началась 11 лет назад. Он был организован по инициативе Рустема Гафарова, который в то время был главой администрации Советского района Казани. В первом фестивале приняли участие коллективы двух учреждений Советского района, а уже в 2013 году фестиваль стал республиканским. В этом году его оргкомитет получил заявки от 20 учреждений из Казани, Сабинского, Нурлатского, Лаишевского, Зеленодольского, Пестречинского, Арского, Мензелинского районов. Впервые в нем приняли участие коллективы из Москвы и Самары, а это значит, что фестиваль выходит на российский уровень. В отборочных турах, которые прошли в октябре, свои номера представили более 600 детей и взрослых. В финальный тур вышли 230 самодеятельных артистов. Почетными гостями гала-концерта стали министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие» Татьяна Ларионова, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, руководитель исполкома Казани Денис Калинкин, первый заместитель руководителя исполкома Рустем Гафаров, глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов. Дети получили поздравления и от хоккейной команды «Ак Барс», и от звездного гостя концерта Мунира Рахмаева. Каждый год организаторы фестиваля помогают реализовать заветные мечты некоторых участников гала-концерта. Например, в этом году осуществилась мечта Тимура Гиниатуллина, воспитанника казанского интерната №4, - он попал за кулисы цирка. А у 13-летнего Реназа Губайдуллина из Ново-Кинерского интерната Арского района была мечта познакомиться со своим кумиром - певцом Салаватом Фатхутдиновым. И эта встреча состоялась, Салават Закиевич еще и прокатил Реназа на своей машине. В рамках гала-концерта прошла церемония награждения педагогов домов-интернатов и реабилитационных центров за преданность делу, высокий профессионализм, отзывчивость и вклад в реабилитацию людей с ограниченными физическими возможностями. Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова вручила Зеленодольскому психоневрологическому интернату и Верхне-Отарскому детскому дому-интернату для умственно отсталых детей сертификаты по 50 тысяч рублей на материально-техническое оснащение.- Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!» помогает людям раскрыть свои таланты. Кто-то вчера был только зрителем, а сегодня сам выступает на этой сцене, поет, танцует, читает стихи. Мы все очень радуемся вашим успехам. За этими успехами стоит огромный труд ваших родителей, воспитателей, педагогов. Они делают все возможное, чтобы перед вами открывались новые перспективы, появлялись новые друзья, - отметила Эльмира Зарипова. Татьяна Ларионова поделилась радостной новостью. По инициативе депутатов Госсовета РТ в следующем году концерты финалистов фестиваля «Возьмемся за руки, друзья!» будут организованы в Арске, Лаишеве и Пестречинском районах Татарстана. Это будет настоящий гастрольный тур. А 1 июня участники фестиваля выступят в большой праздничной программе «Мы вместе», которая будет приурочена ко Дню защиты детей.