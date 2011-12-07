«Державинские чтения» перенесли на весну

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О подробностях рассказали в ходе пресс-конференции ректор КФУ Ильшат Гафуров, ректор ВГУЮ Ольга Александрова и первый проректор ВГУЮ Дмитрий Гурьев.
Своей очереди дождался 8-й том собрания сочинений «Гавриил Романович Державин. Поэзия. Драматургия. Избранное». В роли авторов комментариев к изданию выступили профессора КФУ Алексей Пашкуров и Анатолий Разживин.
— Данное издание — путеводитель по творчеству Державина, — отметила Ольга Александрова.
Предполагалось, что он будет презентован в ходе «Державинских чтений».
— В этом году мы должны были уже в шестой раз провести международную научно-практическую конференцию «Державинские чтения» на площадке КФУ, — пояснил Ильшат Гафуров. — Конференция проводится совместно с ВГУЮ.
Но в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и республике было принято решение о переносе «Державинских чтений» на весну 2021 года. При этом провести конференцию планируется в очном формате.
Формат «Державинских чтений» не предполагает заочного участия, пояснила Ольга Александрова.
— Пандемия — это дополнительная возможность привлечь в круг участников конференции людей из самых разных точек мира, — высказался Дмитрий Гурьев. — Я думаю, мы приложим максимум усилий и попробуем организовать конференцию к весне.