В поселке Осиново и в ЖК «Салават Купере» появятся новые поликлиники

Замглавы Минздрава РТ Ильдар Фатихов сообщил о строительстве двух поликлиник.

Первая появится в жилом комплексе «Салават Купере». Сейчас ведется вопрос по межеванию земельного участка, техзадание уже направлено в республиканское министерство строительство. А вторую планируют возвести в поселке Осиново. В рамках совещания с главой Зеленодольского района уже создали рабочую группу, которая подготовит техническое задание.

Обсуждение проходило на заседании Общественного совета.