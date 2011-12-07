В поселке Осиново и в ЖК «Салават Купере» появятся новые поликлиники

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Замглавы Минздрава РТ Ильдар Фатихов сообщил о строительстве двух поликлиник.
Первая появится в жилом комплексе «Салават Купере». Сейчас ведется вопрос по межеванию земельного участка, техзадание уже направлено в республиканское министерство строительство. А вторую планируют возвести в поселке Осиново. В рамках совещания с главой Зеленодольского района уже создали рабочую группу, которая подготовит техническое задание.
Обсуждение проходило на заседании Общественного совета.