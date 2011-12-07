В Татарстане могут полностью запретить продажу разливного пива в жилых домах

В Татарстане могут запретить продажу разливного пива и пивных напитков в магазинах, расположенных в жилых домах. С соответствующим предложением выступил заместитель начальника отдела административной и судебной практики Госалкогольинспекции РТ Ильяс Жамалетдинов во время заседания Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Госалкогольинспекция предлагает внести изменения в республиканский закон № 10-ЗРТ, дополнив его запретом на розничную продажу алкогольной продукции в розлив в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах, пристроенных к ним помещениях, в отдельно стоящих зданиях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов. Считаю, что сегодня актуально разработать такую поправку к действующему закону», — сказал спикер.

Полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в многоквартирных домах — чрезмерно, по мнению Жамалетдинова.

Он отметил, что недовольство граждан вызывает наличие нескольких точек по разливу пива в многоквартирных домах. «Такие объекты фактически точки притяжения лиц, которые ведут асоциальный образ жизни», — уточнил он, приведя в пример Краснодарский край, Тульскую и Курскую области, где уже приняты региональные законы о запрете на размещение объектов, торгующих разливными алкогольными напитками, в жилых домах.

В Татарстане насчитывается около 10 тыс. подобных торговых точек.

«Количество индивидуальных предпринимателей составляет 2 275. Это те, которые отчитались по декларациям за третий квартал текущего года. По нашим оценкам, примерно треть индивидуальных предпринимателей осуществляет такую деятельность именно в многоквартирных домах», — подчеркнул докладчик.

Председатель парламентского комитета Латфулла Шафигулин в свою очередь заметил, что «вопрос актуальный и требует изучения и анализа».