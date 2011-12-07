Заболеваемость среди возрастного населения Казани выросла в два раза

В Татарстане за 10 января было выявлено 90 новых случаев заражения COVID-19. Всего на территории республики на вчерашний день зафиксировано 14273 случая заражения ковидом.

Об этом рассказали вчера в ходе пресс-конференции заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

С начала января на территории Татарстана зарегистрировано 899 новых случаев заболевания.

- Заболеваемость остается на уровне декабря прошлого года, - пояснила Любовь Авдонина. - Средненедельный темп прироста сохраняется на уровне 0,7%. Напомню, в декабре он был 0,8%.

На 100 тысяч населения в регионе приходится 365,4 заболевших. При этом Любовь Авдонина отметила, что в период новогодних праздников увеличилась доля случаев внебольничной пневмонии на 41%.

- К сожалению, как ни оберегали мы наше пожилое население, все же заболеваемость среди лиц старше 65 лет выросла на 56%, - констатировала Любовь Авдонина. - И, что вполне объяснимо новогодними застольями, доля случаев внутрисемейного заражения выросла до 72%.

За 10 января зарегистрировано 18 выздоровевших, в общей сложности таковых в республике 11041.

- За новогодние праздники ситуация у нас не изменилась, мы прошли первую декаду января штатно, текущая эпидситуация стабильна, - отметил Владимир Жаворонков. - Амбулаторное звено работает в штатном режиме.

Под медицинским наблюдением находится 1513 человек, имевших контакт с заболевшими, в общей сложности с контроля сняты около 27 тысяч татарстанцев.

В период новогодних праздников Роспотребнадзор не снижал число проверок исполнения требований санитарно-эпидемиологической ситуации. В течение праздничных дней проверили 1426 объектов, в 49 из них были выявлены нарушения. Также сотрудники надзорного органа посетили более 100 мест массовых гуляний.

- Были выявлены единичные нарушения, необходимо отметить, что меры профилактики большей частью хозяйствующих субъектов соблюдаются, - прокомментировала Любовь Авдонина.

В течение зимних каникул в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях республики отдохнули порядка 13 тысяч детей. Эти учреждения также подверглись выборочной проверке, ни одного нарушения в них не было выявлено, равно как и случаев заболевания.