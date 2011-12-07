Должников по алиментам заставят вспомнить о детях

Она направлена на повышение эффективности взыскания задолженностей по алиментам, информирование должников о последствиях невыплаты средств на ребенка, стимулирование к добровольной оплате задолженности.Судебными приставами в отношении должников по алиментам применяется широкий ряд мер принудительного характера. Кроме того, неплательщикам может грозить административная и уголовная ответственность. Как сообщает пресс-служба УФССП России по РТ, в 2018 году в 2,5 раза увеличилось количество должников по алиментам, привлеченных к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Заведено 2978 административных дел. Достигнута положительная динамика по количеству выявленных преступлений по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») - в 2018 году возбуждено 987 уголовных дел.В прошлом году судебным приставам удалось разыскать 1079 уклоняющихся от уплаты алиментов родителей. По итогам года в выезде за пределы Российской Федерации ограничены 12635 должников по алиментам.В Татарстане в прошлом году начала работать межведомственная рабочая группа по обеспечению взыскания задолженностей по алиментным платежам в РТ.УФССП России по Республике Татарстан ведет межведомственную работу по взысканию задолженности по алиментам совместно с Прокуратурой РТ, Министерством внутренних дел по РТ, УГИБДД МВД по РТ, УФСИН России по РТ, уполномоченным по правам ребенка в РТ, уполномоченным по правам человека в РТ.Ежемесячно в первый вторник месяца в Казани на базе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ проводится прием граждан заместителем руководителя УФССП России по РТ совместно с министром труда, занятости и социальной защиты РТ по вопросам взыскания алиментов. Подобный прием граждан по вопросам взыскания алиментов проводится регулярно в городах и районах республики.УФССП России по Республике Татарстан разработана памятка для граждан по взысканию алиментов, с которой можно ознакомиться на сайте ведомства.