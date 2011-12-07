В Татарстане оштрафовали руководителей предприятий, нарушивших санитарное законодательство

Управление Роспотребнадзора по РТ в 2019 году наложило административные взыскания на сумму более 6 млн рублей за нарушения требований санитарного законодательства, сообщается на сайте управления. В прошлом году специалистами управления были оценены условия труда на почти 16 тысячах рабочих местах. Среди них не соответствовали нормам по шуму 387, по вибрации – 68, по освещенности 661. До этого "Казанские ведомости" писали, что в Татарстане выявлен некачественный алкоголь.