В Татарстане выявлен некачественный алкоголь

Управление Роспотребнадзора РТ выявило в Татарстане некачественную алкогольную продукцию, сообщается на сайте управления. В ходе лабораторных исследований, среди 3,4 тысячи отобранных проб, 20 не соответствовали нормативным требованиям. Из них 12 – алкоголь импортного производства. Отметим, что в 2020 году в розничный оборот в татарстанские магазины подобная продукция не поступала. Читайте также: все начинается с пива: как достучаться до алкоголика?