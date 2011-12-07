Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане выявлен некачественный алкоголь

В ходе лабораторных исследований, среди 3,4 тысячи отобранных проб, 20 не соответствовали нормативным требованиям.
Управление Роспотребнадзора РТ выявило в Татарстане некачественную алкогольную продукцию, сообщается на сайте управления. В ходе лабораторных исследований, среди 3,4 тысячи отобранных проб, 20 не соответствовали нормативным требованиям. Из них 12 – алкоголь импортного производства. Отметим, что в 2020 году в розничный оборот в татарстанские магазины подобная продукция не поступала. Читайте также: все начинается с пива: как достучаться до алкоголика?
КВ
Лента новостей