Великая Отечественная: никто не забыт?

Приближается 75-я годовщина Великой Победы. К сожалению, рано еще утверждать, что никто не забыт и ничто не забыто. В сентябре нам, журналистам, довелось участвовать в меж­региональной краевед­ческой конференции, организованной Всемирным конгрессом татар в Томске и посвященной татарским городским слободам Российской империи. Нашим попутчиком и одним из участников кон­ференции был руководитель рабочей группы «Книги памяти» Республики Татарстан Михаил Черепанов. Дальняя дорога быстро сближает людей, и с Михаилом после той поездки мы стали больше общаться. Не прошло недели, получаю письмо от Черепанова по электронной почте. Он запомнил из наших бесед, что я родом из деревни Мелля-Тамак Муслюмовского района. А Михаил уже несколько лет держит связь с московскими поисковиками (в частности, с Ольгой Волостновой), которые работают в Крымской Республике на окраинах Керчи, где на территории Глазовского сельского поселения находится деревня Юркино (до 1948 года Юргаков Кут). По словам Ольги, там находятся больше 860 безымянных могил освободителей Крыма, Керчи. Среди этих 860 воинов есть и наши земляки. Михаил Черепанов составил список погибших там уроженцев или жителей Татарии, в нем 41 человек. Есть там и мой односельчанин Васыл Ахметов, 1925 года рождения. Участки земли на территории деревни Юркино в 90-е годы были приватизированы… Ольга Волостнова писала Михаилу, что при Советской власти в тех местах хозяевам запрещали копать огороды, чтобы не тревожить останки воинов. Есть погребальная карта. Судя по ней, на территории Юргакова Кута располагались воинские захоронения. Новые хозяева этих участков вполне могут продавать эти земли для застройки. Московские поисковики об­ра­щались в военный комиссариат Керчи. Но получили ответ, что владельцы участков Глазовского сельского поселения, где погребены участники освобождения Керчи, не возражают против извлечения тел с их участков. Но они категорически против того, чтобы на их территории был установлен памятник и находилось кладбище. По рассказу Михаила Черепанова, местные власти не спешат с перезахоронением, якобы нет свободных мест для организации нового кладбища. Однако, как говорит Михаил, совсем недалеко находится дивизионное мемориальное кладбище. Когда я получил это горькое письмо от Михаила Черепанова, сразу связался с односельчанами. Позвонил учителю начальной школы Расиме Гараевой, а она в течение часа сходила к памятнику павшим воинам-односельчанам и узнала, что действительно упоминается там Васыл Ахметович Ахметов. Но, к сожалению, не осталось тех, кто бы знал его. Даже единственный живой свидетель той войны, 92-летний фронтовик Миннемухамет Халиуллин, не вспомнил его. — Он, оказывается, всего лишь на два года старше меня. Но я его не помню. Перед войной наша деревня была очень большая, — говорит аксакал нашего села. В нашей деревне есть и старушки, которым уже почти сто лет. Но и не они не смогли вспомнить Васыла Ахметова. Оказалось, что в деревне вообще теперь нет Ахметовых — ни одного человека. Но мой одноклассник Назип Ахмадишин, который живет сейчас в Набережных Челнах, вспомнил по рассказам матери, что был такой человек Васыл Ахметов в нашей деревне. Оказывается, в 40 — 60-е годы 19-го века в нашей деревне почти что рядом с магазином на берегу реки Мелля работала семилетка, а директором был человек по фамилии Ахметов. И выходило, что Васыл — его родной брат. После войны Ахметовы куда-та переехали. Может быть, сейчас найдется кто-нибудь из Ахметовых? Почему спрашиваю? Именно близкие, родные наших земляков, лежащих под Керчью, должны обращаться к властям Крымской Республики, чтобы те восстановили справедливость, оказав должное внимание проблеме перезахоронения останков наших воинов-освободителей. Рашит МИНГАЗОВ Список фронтовиков из Татарии, погибших в деревне Юргаков Кут (Юркино) под Керчью: 1. АНДРЕЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (АНДРЕЕ­ВИЧ), 1918, Акта­нышский р-н, д. Михайловка, Арским РВК, гв. мл. л-т, 82 гв. сп, 32 гв. сд, погиб 21.01.44, 2. АХМЕТОВ ВАСЫЛ АХМЕТОВИЧ, 1925, с. Мелля-Тамак, Муслюмовским РВК, кр-ц, 1 гв. сп, 2 гв. сд, погиб 10.01.44, 3. БАШИРОВ ГАРИФ ЗА­КИ­РОВИЧ, 1909, Алькеевский р-н, д. Биктимирово, Ошским РВК Киргизии, гв. кр-ц, 6 гв. сп, 2 гв. сд, погиб 21.01.44, 4. БЛИНКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 1906, г. Казань, Юдинским РВК, гв. мл. с-т, 315 гв. сп, 128 гв. сд, погиб 14.01.44, 5. ГАБИТОВ ФАРГАТ ГАБИТОВИЧ, 1925, Азнакаевский р-н, с. Урсаево, Тумутукским РВК, гв. кр-ц, 6 гв. сп, 2 гв. сд, погиб 11.01.44, выс.71,3, 6. ГЕРАСИМОВ ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ, Мензелинский р-н, д. Тамбовка, мл. с-т, 82 гв. сп, 32 гв. сд, погиб 27.01.44, 7. ГИЛЬМУТДИНОВ АБДУЛ­ШАЕХ ГИЛЬМУТДИНОВИЧ, 1918, Арский р-н, д. Каинсар, Арским РВК, мл. л-т, 164 гв. сп, 55 гв. сд, погиб 29.01.44, 8. ГИЛЬМУТДИНОВ БАДРЕТ­ДИН, 1922, с. Челны, Камско-Устьинским РВК, ефр., 319 гв. сп, 128 гв. сд, погиб 16.01.44, 9. ГИНИЯТУЛЛИН ЗИННА­ТУЛЛА, Тюлячинский р-н, с. Ямбулат, Сабинским РВК, кр-ц, 319 гв. сп, 128 гв. сд, погиб 27.01.44, 10. ЗАБИРОВ АХМЕД НАСРЕТИНОВИЧ, 1902, Дрож­жановский р-н, с. Старые Чукалы, из Баку, кр-ц, 83 морсбр, ЧФ, погиб 24.01.44, 11. ИБРАГИМОВ МАГСУМ ИБРАГИМОВИЧ, 1916, Пестре­чинский р-н, Пестречинским РВК, л-т, 58 гв. ап, 32 гв. сд, погиб 04.12.43, 12. ИБРАГИМОВ МАГСУМ, 1916, Нижнекамский р-н, с. Семеновка, Шереметьевским РВК, мл. л-т, ком. взв 45-мм пуш., 80 гв. сп, 77 сд, погиб 11.12.43, 13. ИСМАГИЛОВ ИСЛАМГАЛИ ИСМАГИЛОВИЧ, 1924, Арский р-н, д. Клачи, Арским РВК, кр-ц, 642 сп, 200 сд, погиб 02.01.44, 14. ИСМАИЛОВ ШАЙХУН ИСМАИЛОВИЧ, 1918, Актанышский р-н, с. Чуракаево, Калининским РВК, гв. кр-ц, 82 гв. сп, 32 гв. сд, погиб 18.03.44, 15. КАЮМОВ ГАБДЕРАХИМ КАЮМОВИЧ, 1918, г. Казань, Набережночелнинским РВК, кр-ц, 85 гв. сп, 32 гв. сд, погиб 12.01.44, 16. КНЯЗЕВ ИВАН АЛЕК­САНДРОВИЧ (АЛЕК­СЕЕ­ВИЧ), 1918, с. Щербеть, Куйбышевским РВК, гв. с-т, 319 гв. сп, 128 гв. сд, погиб 27.01.44, 17. КУРЕНКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 1917, г. Тула, из г. Казани, гв. кр-ц, 2 гв. сд, погиб 22.03.44, выс.71,3, 18. ЛУКЬЯНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 1906, Ново­шешминский р-н, с. Горшково, Чистопольским РВК, гв. с-т, 29 гв. орр, 80 гв. сп, 32 гв. сд, погиб 18.03.44, (орден Отеч. войны 2 ст. 22.3.44 посмертно), 19. МАЙОРОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 1925, Алексеевский р-н, с. Лягушкино, Билярским РВК, гв. кр-ц, 164 гв. сп, 55 гв. сд, погиб 21.01.44, выс.71,3, 20. МАКАРОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1921, Азнакаевский р-н, Чеканский с/с, Ютазинским РВК, кр-ц, 164 гв. сп, 55 гв. сд, погиб 20.01.44, 21. МАТЮШКИН МАТВЕЙ ИЛЬИЧ, 1923, д. Васильевка, Аксубаевским РВК, ст. с-т, 83 морсбр, ЧФ, погиб 22.01.44, 22. МЕЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, 1923, с. Бетьки, Набережночелнинским РВК, мл. с-т, 2 гв. сд, погиб 11.03.44, 23. МИНСАФИЕВ САЛИМ МИНСАФИЕВИЧ, 1925, Спасский р-н, Куйбышевским РВК, гв. кр-ц, 80 гв. сп, 32 гв. сд, погиб 20.01.44, выс. 71,3, 24. МИРГАЛИМОВ МИРХАТИМ МУРГАЛИМОВИЧ, 1923, Азнакаевский р-н, с. Тумутук, Тумутукским РВК, гв. кр-ц, 6 гв. сп, 2 гв. сд (535 сп), погиб 10.01.44, выс.71,3, 25. МИРЯСИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1925, Татария, Акташским РВК, гв. кр-ц, 1 гв. сп, 2 гв. сд, погиб 10.01.44, 26. МУЛЕНДЕЕВ ЕМАНДЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 1925, с. Новое Сережкино, Шугуровским РВК, кр-ц, 80 гв. сп, 32 гв. сд, погиб 01.04.44, 4 км з, выс.71,3, 27. НИЗАМОВ ФАРСИ КАСИМОВИЧ, 1919, Акта­нышский р-н, д. Чишма, Акта­нышским РВК, гв. ст. с-т, 15 гв. сп, 2 гв. сд, погиб 22.12.43, 28. ПАВЛОВ ИЛЬЯ ФЕ­ДОРОВИЧ, 1922, Кукморский р-н, с. Старая Юмья (Ош Юмья, Кукморским РВК, кр-ц, 82 гв. сп, 32 гв. сд (15 гв. сп, 2 гв. сд), погиб 26.01.44, выс.71,3, 29. СУНГАТУЛЛИН ГАЯН, 1923, Муслюмовский р-н, д. Сикия, Калининским РВК, гв. кр-ц, 164 гв. сп, 55 гв. сд, погиб 14.01.44, выс.71,3, 30. ФАДЕЕВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ, Лаишевский р-н, с. Куюки, кр-ц, погиб 14.01.44, 31. ФАЙЗУЛЛИН ЗУФАР ФАЙЗУЛЛОВИЧ, 1925, Сар­мановский р-н, д. Димитарлау, Сармановским РВК, кр-ц, 160 бмб, 83 сбр, погиб 30.03.43, 32. ХАЗИЕВ МИНАКИП ХАЗИЕВИЧ, 1922, Тюлячинский р-н, д. Айдарово, Тюлячинским РВК (?), кр-фц, пар.-дес. б-н, ЧФ, погиб 10.01.44, выс.71,3, 33. ХАННАНОВ НАЗМИ МУЗИПОВИЧ, 1914, Актанышский р-н, д. Мастеево, Актанышским РВК, гв. ст. л-т, 315 гв. сп, 128 гв. сд, погиб 14.01.44, 34. ХАСАНШИН ГАРИФ ХУСАИНОВИЧ, 1925, Черем­шанский р-н, с. Карамышево, Первомайским РВК, гв. кр-ц, 82 гв. сп, 32 гв. сд, погиб 21.01.44, (5.2.44 — орден Отеч. войны 1 ст. посмертно), 35. ХВАТОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, 1913, г. Чис­тополь, Чистопольским РВК, ст. с-т, 82 гв. сп, 32 гв. сд, погиб 20.01.44, 36. ЧИНДАРЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, Тетюшский р-н, с. Никольская Карланга (д. Анненково), Тетюшским РВК, гв. кр-ц, 168 гв. сп, 55 гв. сд, погиб 15.01.44, выс.71,3, 37. ШАВАЛИЕВ ЗАКИР, Сабинский р-н, с. Тимершик, Сабинским РВК, гв. кр-ц, погиб 19.01.44, 38. ШИШКИН ИВАН ФИЛИППОВИЧ, Заинский р-н, с. Нератовка, Заинским РВК, гв. ст. с-т, 32 гв. сд, умер от ран 04.04.44, 27 гв. медсб, 39. ШУРШИН АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1901, Лаи­шев­ский р-н, с. Карадули, Сталинским РВК г. Казани, кр-фц, 83 оморсбр, ЧФ, погиб 16.03.44, 40. ЩУКИН ИЛЬЯ НИ­КАН­ДРОВИЧ, 1925, г. Набережные Челны, Набережночелнинским РВК, кр-ц, 318 гв. сп, 128 гв. сд, погиб 30.01.44, 41. ЯРЦЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 1924, Альметьевский р-н, п. Русский Акташ, Альметьевским РВК, гв. кр-ц, 164 гв. сп, 55 гв. сд, погиб 11.01.44.