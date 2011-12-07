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Минздрав РТ рассказал в каком казанском ТЦ можно привиться от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 проходит по паспорту или другого документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС.

С 15 февраля в казанской «Меге» можно будет привиться от коронавируса. Такую информацию сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Прививать там будут жителей Казани при наличии паспорта и СНИЛСа», — уточнил спикер.

Пункт вакцинации, открывшийся в ТЦ может привить до 150 человек в день. При необходимости количество прививок можно увеличить, уточнил Жаворонков.

Он также отметил, что при востребованности такого прививочного пункта, министерство рассмотрит возможность открытия подобных точек в других ТЦ столицы РТ.

КВ
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