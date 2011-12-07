Минздрав РТ рассказал в каком казанском ТЦ можно привиться от коронавируса

С 15 февраля в казанской «Меге» можно будет привиться от коронавируса. Такую информацию сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Прививать там будут жителей Казани при наличии паспорта и СНИЛСа», — уточнил спикер.

Пункт вакцинации, открывшийся в ТЦ может привить до 150 человек в день. При необходимости количество прививок можно увеличить, уточнил Жаворонков.

Он также отметил, что при востребованности такого прививочного пункта, министерство рассмотрит возможность открытия подобных точек в других ТЦ столицы РТ.