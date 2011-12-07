На фоне пандемии в РТ снизилось число выявленных онкозаболеваний

На сегодняшний день в Татарстане свыше 110 тысяч человек страдают от онкозаболеваний, то есть каждый 35-й татарстанец. При этом специалисты отмечают, что количество онкобольных за 10 лет увеличилось на 22,3%. В то же время в минувшем году смертность от рака снизилась на 1,5%.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, главный внештатный специалист-онколог ПФО, член правления Ассоциации онкологов РФ Рустем Хасанов, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Татарстана, заведующий отделом оценки эффективности и безопасности медицинских технологий РКОД Эдуард Нагуманов и главный врач РКОД Ильгиз Хидиятов.

На выявляемость онкологических заболеваний в значительной степени повлияла приостановка диспансеризации в период пандемии COVID-19. Как объяснили медики, на сегодняшний день система здравоохранения в большей степени ориентирована на больных новой коронавирусной инфекцией.

— Доля лиц, у которых заболевание выявлено на первой-второй стадии, составила 61,1%, — объяснил Эдуард Нагуманов. — Показатель очень серьезный, один из самых высоких среди регионов России, но он мог бы быть лучше, если бы в полной мере работала программа диспансеризации весь прошлый год.

Эдуард Нагуманов сообщил, что в Татарстане возобновляется диспансеризация, и призвал татарстанцев участвовать в ней:

— Один раз в три года необходимо проходить онкологический осмотр.

Впрочем, даже в сложных для здравоохранения условиях онкологическая служба в республике продолжала совершенствоваться. Как рассказал Ильгиз Хидиятов, на сегодняшний день в Альметьевске уже действует радиологический центр РКОД, в Набережных Челнах начал работать четырехэтажный амбулаторно-поликлинический комплекс со стационарным компонентом.

— Татарстан — единственный регион в России, где во всех зонах оказания онкологической помощи, а это центральная зона, северо-восточная и юго-восточная, нам удалось добиться законченного технологического цикла оказания онкологической помощи населению, — прокомментировал ситуацию Ильгиз Хидиятов. — Во всех трех зонах имеется хирургическая онкология, химиотерапия, лучевая терапия. Диагностический компонент присутствует в каждой зоне.

Главврач РКОД также отметил, что в медицинских учреждениях работают компьютерные томографы и аппараты МРТ. В Набережных Челнах и Альметьевске также установлены лучевые ускорители.

— Рак — это не приговор, а всего лишь диагноз, — подчеркнул Ильгиз Хидиятов. — Чем раньше начнется лечение, тем более благоприятный исход можно получить.