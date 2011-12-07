Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани «скорая» не могла выехать со двора из-за припаркованного BMW

Водитель иномарки объявился через 40 минут.

В Казани из-за автомобиль «скорой» 40 минут не мог выехать со двора из-за припаркованного на выезде BMW, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на минздрав РТ.

В ведомстве рассказали, что в автомобиле «скорой» находилась бригада педиатров, которые ехали с вызова. Во дворе въезд находится с одной стороны, а выезд — с другой, он и оказался заблокирован белой иномаркой.

Врач «скорой» позвонил старшему врачу больницы, управляющему домом и охраннику. Однако хозяина авто удалось найти только после звонка в ГИБДД. Автолюбитель через некоторое время вышел, сел в авто и уехал.

Бригада медиков простояла во дворе 40 минут, ожидая водителя иномарки. 

КВ
Лента новостей