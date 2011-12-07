В Казани «скорая» не могла выехать со двора из-за припаркованного BMW

В Казани из-за автомобиль «скорой» 40 минут не мог выехать со двора из-за припаркованного на выезде BMW, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на минздрав РТ.

В ведомстве рассказали, что в автомобиле «скорой» находилась бригада педиатров, которые ехали с вызова. Во дворе въезд находится с одной стороны, а выезд — с другой, он и оказался заблокирован белой иномаркой.

Врач «скорой» позвонил старшему врачу больницы, управляющему домом и охраннику. Однако хозяина авто удалось найти только после звонка в ГИБДД. Автолюбитель через некоторое время вышел, сел в авто и уехал.

Бригада медиков простояла во дворе 40 минут, ожидая водителя иномарки.