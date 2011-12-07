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В Казани «проклевываются» автоподснежники

Каждый день множество казанцев проходят по этой дороге к станции метро «Проспект Победы». Но никто не догадывается, какие сюрпризы скрываются под большими аккуратно утрамбованными горами снега, лежащими вдоль дороги.
Перед 8 Марта солнышко пригрело, и из одного сугроба «проклюнулся» автоподснежник! Из-под тающего снежного покрывала показалось окно машины: как там, на улице и не пора ли наконец выходить из зимней спячки и выезжать из своей берлоги?
КВ
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