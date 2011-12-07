В Казани «проклевываются» автоподснежники

Перед 8 Марта солнышко пригрело, и из одного сугроба «проклюнулся» автоподснежник! Из-под тающего снежного покрывала показалось окно машины: как там, на улице и не пора ли наконец выходить из зимней спячки и выезжать из своей берлоги?