«Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» - победители названы

В номинации «Женщина-мать» победили две мамы. У Лилии Бурганеевой четверо детей - трое из них близнецы, тройняшки родились в 2018 году. Альбина Яруллина тоже в прошлом году побывала в роддоме - родила шестого ребенка.Победителем в номинации «Женщина - культура и духовность» признана художественный руководитель и дирижер камерного оркестра «Новая музыка» Анна Гулишамбарова - единственная в Татарстане женщина-дирижер.В номинации «Женщина-бизнес-леди» победа досталась директору одной из казанских гостиниц и двух отелей Лилие Сабировой.Лучшей в номинации «Женщина-лидер» признана начальник отдела образования по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам Казани Галина Латышева.«Особое признание» - так называется еще одна номинация. Ее победительницей стала директор спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике «Приволжанка» Елена Волоцкая. Директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова признана лучшей в номинации «Женщина - пример года».В номинации «Моя судьба - моя профессия» два победителя: шлифовщик 5-го разряда АО «КМПО» Зульфия Насибуллина и ведущий инженер АО «Казанский Гипронииавиапром» Вера Матвеева. Каждая из них в своей профессии трудится не один десяток лет.Почтения и уважения достойны две победительницы номинации «Героиня третьего возраста». Председатель Общественной организации жителей блокадного Ленинграда Советского района Казани Эльвира Турентинова в этом году отметила свой 81-й день рождения. Она активно включилась в ветеранское движение сразу после выхода на пенсию: солировала в хоре «Волжанка» культурного центра «Сайдаш», писала сценарии выступлений, вела концерты, занималась организацией тематических бесед и лекций для ветеранов районов и города. Но самое пронзительное в ее общественной деятельности - это встречи со школьниками, где она рассказывает о блокадном детстве. Эльвире Владимировне в 1941 году было всего 4 года. Современные дети уходят с таких встреч со слезами на глазах. Другая победительница в номинации «Героиня третьего возраста» - экскурсовод Надежда Секретова. Она более полувека знакомит с Казанью гостей города. Надежда Александровна - автор первой видеоэкскурсии по столице Татарстана, подготовленной к тысячелетию города. Сейчас она работает над новым экскурсионным сопровождением туристов по Казани и Татарстану.В мужских номинациях определились три победителя. Звания «Мужчина - благородное сердце» удостоены врач-хирург, заведующий кабинетом ангиографии отделения рентгенохирургических методов диагностики РКБ Андрей Терегулов и его коллега, врач-хирург этого же отделения Александр Постников.В номинации «Мужчина-лидер» победителем стал генеральный директор одной из архитектурно-строительных организаций, депутат Казанской городской Думы Рустам Рамазанов.Победителей поздравил мэр Казани Ильсур Метшин, особо отметив при этом женщин. «Подобно цветам вы украшаете наш мир, согревая его теплом своих сердец. Мы благодарны вам за благополучие семейного очага, за заботу о родных и близких, воспитание в детях чувства любви к отечеству и уважения к традиционным духовным ценностям. Именно на женщинах, на вашей миссии терпения, преданности и позитивного мышления испокон веков держалась наша страна», - сказал градоначальник.