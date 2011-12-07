Казань выходит из «спячки»: горожане потянулись на игровые и спортивные площадки

Постановлением правительства Татарстана в республике был смягчен режим самоизоляции. Так, была отменена система цифровых пропусков, открываются непродовольственные магазины. Впрочем, некоторые ограничения продолжают действовать. В частности, запрещается нахождение граждан на детских игровых и спортивных площадках, в том числе во дворе дома.

Побывав в трех популярных парках: «Крылья Советов», парк Химиков и «Черное озеро», корреспонденты обнаружили одну и ту же картину. На игровых и спортивных площадках горожане гуляли вместе с детьми и животными.

На вопрос, знают ли они, что нарушают требования самоизоляции, некоторые отвечали, что устали сидеть с детьми дома, а погода располагала выйти на прогулку. Другие признавались, что не знали об ограничениях.

Впрочем, следует отметить, что площадки не были ограждены, также на них отсутствовали предупреждающие таблички.

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