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От коронавируса в Татарстане скончался еще один пациент

Мужчине было 52 года.

В Набережных Челнах от коронавирусной инфекции скончался еще один татарстанец, передает оперштаб по борьбе с инфекцией.

29 апреля мужчину, ранее имевшего хроническое заболевание, госпитализировали в Набережночелнинскую инфекционную больницу. Там у него диагностировали внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию. С 6 мая пациента подключили к аппарату ИВЛ. Мужчина не выжил. Ему было 52 год.

На данный момент в Татарстане зафиксировано 7 случаев смерти от COVID-19. 

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