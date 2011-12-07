От коронавируса в Татарстане скончался еще один пациент

В Набережных Челнах от коронавирусной инфекции скончался еще один татарстанец, передает оперштаб по борьбе с инфекцией.

29 апреля мужчину, ранее имевшего хроническое заболевание, госпитализировали в Набережночелнинскую инфекционную больницу. Там у него диагностировали внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию. С 6 мая пациента подключили к аппарату ИВЛ. Мужчина не выжил. Ему было 52 год.

На данный момент в Татарстане зафиксировано 7 случаев смерти от COVID-19.