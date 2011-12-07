Хадиуллин: «Следственные органы выясняют, почему 8 «А» класс был не закрыт»

Следственные органы выясняют, почему 8 «А» класс 175-й гимназии был не закрыт. Об этом рассказал глава Министерства образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Сейчас следственные органы ведут работу, по ее итогам, наверно, сможем сделать какие-то выводы. После поступления сигнала от директора школы все кабинеты были закрыты. А каким образом так получилось, что 8 „А“ класс был не закрыт, установят следственные органы», — сказал Хадиуллин.

Его дополнила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, она отметила, что по завершению следственных мероприятий станет ясно, каким образом действовал «казанский стрелок».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что действия администрации школы № 175 при стрельбе оценены положительно.