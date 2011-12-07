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На тревожную кнопку в казанской школе №175 при нападении нажал вахтёр

Министр образования опроверг информацию, что в гимназии не было охраны.

Школу № 175, на которую напал Ильназ Галявиев, охранял вахтёр. Об этом рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Охрана в этой школе была. У нас есть дневная и ночная формы охраны. В целом все школы республики оснащены охраной из расчета 2,8 ставок на каждую школу. 100% все расходов берёт на себя республиканский и муниципальный бюджет. А то, что касается дневной охраны, там она была в виде вахтера. Самое главное, что она успела нажать на тревожную кнопку и оперативно сработали все системы охраны. Мы поэтому не можем сказать, что охрана отсутствовала», — сказал спикер.

Напомним, что следственные органы выясняют, почему 8 «А» класс 175-й гимназии был не закрыт.

КВ
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