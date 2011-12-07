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Татарстанцы могут внести пожертвование на помощь пострадавшим в казанской школе

К благотворительности уже присоединился Президент РТ Рустам Минниханов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил группу СберБанк за открытие счета по сбору средств для пострадавших в казанской школе № 175.

Руководитель республики уже перечислил средства на счёт, открытый Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» совместно с группой СберБанк.

Как пояснил Председатель РКК Павел Савчук, организация и региональное отделение в республике готовы оказать всестороннюю поддержку — сейчас открыт сбор средств.

«Мы берем на себя обязательства совместно с Правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста», — сказал он, выразив свои глубокие соболезнования всем близким погибших и пострадавших.

Неравнодушные татарстанцы также могут внести свои пожертвования, перечислив денежные средства через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка или сайт Российского Красного Креста redcross.ru. Комиссия при переводе не взимается.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

Р/с 40703810600020000017

ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810400000000225

ИНН 7728014523

КПП 772801001

БИК 044525225

ОГРН 1037700182772

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим в школе № 175 в Казани.

КВ
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