Стрельба в Казани: причины и последствия

Трагедия в Казани произошла в десятом часу утра — 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии N175, которую сам и закончил, и открыл стрельбу. Перед этим он использовал взрывное устройство на входной группе. Внутри он выстрелил из охотничьего ружья в пожилого мужчину, который подрабатывал в школе — его доставили в больницу. Затем в коридоре он произвёл ещё несколько выстрелов — погибла 50-летняя учительница, пострадали дети.

После этого он ворвался в один из кабинетов, где застрелил 26-летнюю учительницу и детей. В общей сложности погибли девять человек — два учителя и семеро детей в возрасте 14-15 лет. Ещё 21 человек были госпитализированы — помимо охранника это пожилая вахтерша, 19-летняя девушка и дети в возрасте от 9 до 15 лет. У многих повреждения связаны с падением — они выпрыгивали из окон. У других огнестрельные ранения, причём у многих в спину — дети пытались убежать.

Учитель русского языка Роман Гузенфельд рассказал, что когда он услышал хлопки, он закрыл дверь на ключ, велел детям сесть возле стены и не подходить к окнам. Позднее их вывел спецназ.

Трагедия и СМИ

Изначально в СМИ поступала противоречивая информация от очевидцев. Были сообщения о том, что в школу ворвались три человека. Затем информация о том, что нападавших было двое.

На место прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов, члены правительства региона и руководители силовых и надзорных ведомств.

МВД по РТ сделало официальное заявление — нападавший был один. Позже появились кадры, как стрелок сам вышел из школы и сдался, а ещё позже — видео из отдела полиции, где задержанный явно в неадекватном состоянии называл себя богом.

На фоне этого начались различные рассуждения. Одна из журналисток связала нападение с компьютерными играми.

Кто-то из СМИ нашёл в соцсетях тезку стрелка и распространил его фотографию под видом реальной фотографии нападавшего. По имеющимся данным, на парня началась травля в социальных сетях.

Некоторые СМИ сообщали о том, что здание заминировано — эта информация не подтвердилась.

Семья

Соседка стрелка Татьяна назвала семью «лучшей в подъезде». Пожилые родители съехали с квартиры полгода назад, и парень жил один. У него есть старший брат, которому 21 год. По словам женщины, семья религиозная, ходила в мечеть.

Раньше странностей в поведении 19-летнего стрелка не замечались. Женщина винит во всем наркотики. По её словам, в этом районе (стрелок живет буквально в 500 метрах от гимназии) зельем торгуют «на каждом углу».

Казанский стрелок также заявлял, что ещё одно взрывное устройство находится в его квартире. На место прибыли спецслужбы: жителей эвакуировали, газ отключили.

Парень пытался поджечь квартиру, но пожара не вышло — позже следователи вынесут из квартиры обгоревшую межкомнатную дверь и наличник. Также были вынесены предположительно системный блок в пакете, коробка из-под ружья, коробки и пакеты с иными вещдоками.

«Лицензия на убийство»

Стрелок официально получил лицензию на покупку гладкоствольного оружия. Получить документ можно примерно за полтора месяца, затратив порядка 10 тысяч рублей. Нужно пройти специальные курсы, медкомиссию у психиатра, купить сейф, и для ношения оружия — получить охотничий билет. Заявление рассматривается до месяца, ещё до 14 дней — разрешение на ношение. СМИ уже выяснили, что оружие нападавший купил в соседней Марий Эл.

Появились кадры того, как нападавший идёт перед главным входом в школу по улице с неприкрытым ружьём наперевес. Судя по маршруту, он прошёл от своего дома через частный сектор и дворы. И никто его не остановил и не сообщил в органы.

За некоторое время до случившегося стрелок начал активность в соцсетях. Он опять же называл себя богом и грозился убить «биомусор».

Единение

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об обороте гражданского оружия. Тем временем рядом со школой появилось два мемориала — стихийный и организованный непосредственно у ворот школы, куда за оцепление пускали людей небольшими группами.

После начала трагедии к месту стянулись зеваки. Ближе к вечеру на место начали приходить те, кто хотел почтить память жертв, — они несли цветы, свечки и мягкие игрушки к мемориалам. Агрегаторы такси объявили, что поездка к гимназии стоит 1 рубль. Лидеры зарубежных стран уже выразили свои соболезнования. В Казань прибыли журналисты чуть ли не со всей страны. Трагедия сплотила людей.

После трагедии в общежитиях вузов объявили об усилении мер безопасности на входе.

Рядом со стихийным мемориалом один из местных жителей установил табличка «Ты не бог — ты гнида».

Последствия

Стрельба в школе, или как это называют в Америке «скулшутинг» или «колумбайн» (по названию места самого первого инцидента) в США как правило связан с буллингом. Подростки таким образом пытаются отомстить обидчиком, параллельно нанося урон всем вокруг.

Казанский стрелок уже окончил школу, и если его мотив связан с буллингом, то неясно, почему выбор пал на детей явно младшеего возраста. Кроме того, в соцсетях нападавший заявлял, что планирует взорвать себя, но вместо этого сдался силовикам.

Только следствие сможет дать ответ на вопрос — что стало причиной трагедии и что двигало стрелком. Если его признают невменяемым, то отправят на принудительное лечение, в противном случае ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.