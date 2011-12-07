Обвиняемый в нападении на школу Галявиев арестован на два месяца

Обвиняемый в нападении на казанскую гимназию № 175 Ильназ Галявиев арестован на два месяца и проведёт это время в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент «Казанских ведомостей из зала суда.

Галявиева обвиняют по статье «Убийство двух или более лиц». Во время заседания он признался в совершении преступления. На вопросы судьи Галявиев отвечал чётко и спокойно и не казался взволнованным.

Срок ареста истечёт 13 июля.

Напомним, что трагедия в Казани произошла в десятом часу утра — 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии N175 и открыл стрельбу. Погибли девять человек — семь детей и две учительницы.