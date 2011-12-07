После трагедии в казанской школе в больницах республики остаются 23 человека

После нападения на казанскую гимназию № 175 в больницах республики остается 23 человека. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«На сейчас в лечебных учреждениях республики находятся 23 человека, 20 детей и 3 взрослых. На утро состояние всех — стабильное, есть те, у кого состояние тяжелое, с ними проводят работу сотрудники здравоохранения Татарстана», — сказала Фазлеева.

Она добавила, что по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сейчас проводится консилиум врачей РТ и в 10.30 должно быть принято решение о необходимости направления людей в Москву для продолжения лечения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что трагедия в Казани произошла в десятом часу утра — 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии №175, которую сам и закончил, и открыл стрельбу.