Фоторепортаж: борьба, 11 июля

В весе 55 и 66 кг не было равных россиянам Норману Исраилову и Курбаналиеву Могомеду. А вот в весе 84 кг нашему спортсмену чуток не повезло: до последних минут он вел 7:5, но буквально на последней секунде проиграл со счетом 8:7, став только серебряным призером.В весе свыше 120 кг турецский борец Акгуль Таха переиграл украинца. Таха единственный не постеснялся пробежаться с национальном флагом Турции, наглядно продемонстрировав любовь к своей стране.Таким образом, в четырех весовых категориях российские спортсмены взяли два золота и одно серебро. Сегодня в поединках будут выявлены победители еще в трех весовых категориях.