Нацмузей РТ представит уникальный серебряный оклад в восстановленном соборе Казанской иконы Божией Матери

В Национальном музее Татарстана завершают подготовку уникальной серебряной ризы-оклада, чтобы 19 июля доставить ее в восстановленный собор Казанской иконы Божией Матери для экспонирования. В этом окладе до 1904 года в соборе и находилась явленная Казанская икона Божией Матери.

Комплекс оклада формировался на протяжении XVIII‑XIX вв. и состоит из 6 музейных предметов. Он был передан в Центральный музей Татарской Республики в 1939 году и хранился в собрании музея.

Риза состоит из трех частей — киота, средника и рамы-оклада, на которых есть клейма. Рама-оклад датирована 1739 годом, малый оклад — 1825 годом, киот к иконе датируется 1890 годом. Риза изготовлена из серебра в технике чеканки, выколотки, гравировки и золочения со вставками из жемчуга и цветного стекла.

Серебряная риза — особо ценный экспонат Музейного фонда Российской Федерации, памятник русского искусства, его страховая оценка составляет более 250 миллионов рублей. Поэтому впервые в истории Нацмузей подпишет декларацию о меценатском, то есть безвозмездном страховании культурных ценностей с компанией «АльфаСтрахование».

«Беспрецедентная сумма страховой оценки обусловлена исключительной ценностью передаваемых реликвий», — отметили в Национальном музее.

Подвезут оклад в собор «Спецсвязью» и разместят в специально изготовленной витрине в одном из приделов накануне освящения.

Напомним, открытие собора назначено на 21 июля, на церемонии ожидают Президента России Владимира Путина.